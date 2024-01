Malsburg-Marzell: Mehr als 600 Arbeitsstunden für Offenhaltung

Beklagt wurde in der abschließenden Aussprache von den Landwirten die ihrer Meinung viel zu große Bürokratie, was auch an Beispielen belegt wurde.

Frust über die Politik

Nicht der Verein selbst, sondern dessen Mitglieder nahmen auch an Aktionen im politischen Raum teil. So wurde auf dem Marzeller „Galgenbuck“ im Herbst ein Mahnfeuer entzündet – auch um ein Zeichen gegen die Bedrohung von Weidetieren durch Wolfsrudel zu setzen. Auch die Protestaktion gegen die Steuerpolitik vor wenigen Tagen in Marzell unter dem Motto „Was zviel isch, isch zviel!“ wurde wesentlich von Weideverbandsmitgliedern getragen.

Für den harmonischen Abschluss einer ohnehin harmonischen Versammlung sorgte „Verbandskoch“ Mario Schurek mit einem Nachtessen.

Kontakt: Florian Lindemer, Oberdorf 18, Malsburg-Marzell