Malsburg-Marzell Mitsänger gesucht

Es mache einfach Freude zu wissen, dass es diese Sparte des Singens noch gibt, und dass es ohne Berührungsängste möglich ist, mitzumachen – die Proben sind jeweils donnerstags von 20 bis 22 Uhr im Bürgerhaus Edenbach in Malsburg (auch in den Sommerferien). „Wir sind ein Chor nur mit Männerstimmen“, schreibt der Chor über sich. Dennoch seien Frauen sehr willkommen als Zuhörerinnen, Unterstützerinnen oder Helferinnen – nur seinen Charakter als Männerchor möchten die Malsburger Sänger behalten. Vom Genre her singen sie sowohl kirchliche als auch klassische Chormusik, aber auch Volkslieder und Popsongs – „Rappen“ hätten sie bislang noch nicht versucht, schreiben die Sänger. „Wir sind ein Klassechor, überzeugen Sie sich selbst“, ermutigen sie bislang unentdeckte Talente zum Mitmachen.