Malsburg-Marzell: Sänger sind gut aufgestellt

Am 3./4. August wird das Jubiläum „Das Fest“ in und um die Stockberghalle in Marzell gefeiert. Hierzu möchte der Verein einen „Chor der 100 Männer“ auf die Bühne bringen. Es werden deshalb Männer gesucht, die für eine Art Projektchor bei diesem Event, mitmachen.

Am 24. November erfolgt dann in der Kirche in Vogelbach „Das Finale“, der Abschluss des Jubiläumsjahres, mit einem Kirchenkonzert. Der MGV wird die „Zelter Plakette“ für 100-jähriges Vereinswirken, die vom Bundespräsidenten vergeben wird, erhalten. Diese soll an diesem Anlass von einem Repräsentanten übergeben werden.