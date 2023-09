Malsburg-Marzell Verein beleben die Ortsmitte von Marzell mit Herbstfest

Erika Kuttler und Pidi Krause-Leipoldt als Koordinatorinnen aus einem Kreis engagierter Frauen waren sehr zufrieden und äußerten sich überzeugt, dass es künftig noch weitere Auflagen des Markts geben wird. So gelang es den Veranstaltern hervorragend, das Geschehen rund ums alte Marzeller Rathaus – dort hat auch die Gmeistube ihr Domizil – zu beleben. Ein rundes Dutzend Anbieter sorgte für ein buntes Angebot: Vor allem auch das Angebot an Selbstgebasteltem war groß, was auch auf großes Interesse seitens der Gäste stieß. „Hunger oder Durst“ brauchte angesichts des kulinarischen Angebotes niemand zu leiden.

So wartete der Heimatverein Marzell mit einem Essens- und Getränkestand auf, und in der Gmeistube gab es Kaffee und Kuchen für Gäste. Am Bierbrunnen der Freiwilligen Feuerwehr Malsburg-Marzell herrschte über das offizielle Ende der Veranstaltung hinaus noch Hochbetrieb. Für Kinder gab es zahlreiche Möglichkeiten, darunter war das Ponyreiten mit Sabrina Schwabe-Wißner von der „Blue-Mountain-Ranch“ Marzell.