Malsburg-Marzell Warten mit Bücherschrank

Bereits in vorangegangenen Sitzungen hatte sich der Gemeinderat mit der Aufstellung von Buswartehäuschen in den Ortsteilen Kaltenbach und Lütschenbach befasst. In diesen Ortsteilen, wo alle Schüler auf die Beförderung mit Schulbussen angewiesen sind, fehlen bisher Unterstände, während sie in den übrigen Ortsteilen vorhanden sind. In Lütschenbach hat man für den Warteraum einen entsprechenden Platz beim Löschwasserteich ins Auge gefasst, in Kaltenbach ist es im Anschluss an die Räume der Feuerwehr möglich, auf geringem Raum ein Wartehäuschen zu erstellen.

In diesem Zusammenhang war auch bemängelt worden, dass das Buswartehäuschen am zentralen Schulstandort der Gemeinde, bei der Grundschule in Marzell, zu klein sei. Der Gemeinderat billigte den Vorschlag, in Marzell ein größeres Warthäuschen erstellen zu lassen. Das bisherige Marzeller Wartehäuschen soll dafür nach Lütschenbach „verpflanzt“ werden, in Kaltenbach wird eine Unterstellmöglichkeit geschaffen.

Rund 8000 Euro wird die ganz Maßnahme die Gemeinde kosten, der Auftrag ging nach dem Ergebnis einer beschränkten Ausschreibung an die örtliche Firma Forsthuber-Hintenaus. Die Bodenplatten soll der Bauhof der Gemeinde erstellen. Die erforderlichen Mittel seien zwar nicht im den Haushalt eingeplant, aber im Blick auf die aktuelle Finanzlage als außerplanmäßige Ausgabe verfügbar, war erläutert worden.