Malsburg-Marzell Weit mehr als der Märchen-Unhold

Das von Babeck erarbeitete Bildungsprojekt richtet sich insbesondere an Schulen, wobei die Inhalte den jeweiligen Jahrgangsstufen angepasst werden. Für die beiden Klassen war es eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, befanden sie sich doch in jenem Klassenzimmer, in dem einst ihre Oma oder ihr Opa die Schulbank drückten.

Im Rudel unterwegs

Die Erst- und Zweitklässler wurden über alte Gewannnamen, die in Kandern und Malsburg bestehen und auf die frühere Existenz von Wölfen hinweisen, an das Thema herangeführt. Konzentriert und mit vielen Rückmeldungen verfolgten sie die Bild-Ausführungen und erfuhren, dass Wölfe keine Einzelgänger sind, sondern in einem Familienverbund leben, der Rudel genannt wird. Anschaulich vermittelte Johannes Beyerle anschließend die Unterschiede zwischen Wolf und Hund anhand seiner Hovawarthündin Marusch. Dabei stellte er den Größenunterschied zum Wolf anhand eines Tierschädels von Fuchs und Dachs dar. Beyerle ging auf die Ernährung des Wolfes ein. Wölfe jagen in der Regel schwache und kranke Tiere und leisten so auch einen Beitrag für Waldgesundheit.