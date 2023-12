Malsburg-Marzell: Weniger Fehlbetrag im Haushalt

Die Personalausgaben sinken auf nun 968 000 Euro – durch geringere Versorgungsaufwendungen und die reduzierte Grundschulbetreuung. Im Unterhaltungsbereich bei Gebäuden und Straßen würden mit Blick auf den großen Sanierungsstau die allernotwendigsten Maßnahmen gemacht.

Zehn investive Maßnahmen sind 2024 vorgesehen

Der investive Finanzhaushalt 2024 umfasst zehn Einzelmaßnahmen. Hierin befinden sich Investitionen in die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Feuerwehr und den Bauhof. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 250 500 Euro aufgeführt. Für die Umstellung der Feuerwehr auf Digitalfunk (35 000 Euro) werden Zuschüsse von 13 000 Euro und für die geplante Ersatzbeschaffung eines Teleskopladers (veranschlagte Kosten 70 000 Euro) für den Bauhof von 20 000 Euro erwartet.

In die Erneuerung des Rohrnetzes (in Verbindung mit Straßensanierungsmaßnahmen) sollen 50 000 Euro investiert werden. Mit Kosten von knapp 70 000 Euro rechnet man für Investitionen in die Hochbehälter und die Kläranlagen. Die gesamte Investitionssumme in Höhe von 217 500 Euro kann nach der Feststellung im Haushaltsplan nur durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende rund 933 800 Euro.

Bei geplanter Darlehensaufnahme und bei planmäßiger Tilgung würde sich der Schuldenstand Ende 2024 auf rund 1,1 Millionen Euro erhöhen. Das mache einen Pro-Kopf-Betrag von 619 Euro pro Einwohner aus. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 850 000 Euro erhöht. Für die Zukunft sehe es aber besser aus. Für 2025 zeichne sich sogar ein leichter Überschuss ab, ließ Koger durchblicken.