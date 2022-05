Malsburg-Marzell Wo künftig gebaut werden soll

Bei der anschließenden Überprüfung von Flächen in allen Ortsteilen, die für die künftige bauliche Entwicklung vorgesehen sind, die Gemeinde wird diese noch veröffentlichen, wurden unter anderem positive Argumente für die größten geplanten Wohnflächen „Herrenmatt“ in Malsburg und „Dorfmatten“ aufgeführt, denen sich der Gemeinderat speziell mit Blick auf die „Dorfmatten“ (zwischen Bio-Energiepark und dem Bereich „Außerdorf“) nicht anschließen konnte. In Marzell sah man das Umfeld des früheren Gasthauses „Sonne“ mit dem Tennisplatz als besser geeignet an, ebenso wie eine größere Fläche zwischen katholischer Kirche und Grundschule. Am geplanten Baugebiet „Rippelen“ in Vogelbach will man trotz Bedenken der Planer festhalten.