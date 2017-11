Malsburg-Marzell Zum Aufwärmen

02:48 Jamaika-Verhandler wollen Zwischenbilanz ziehen

Berlin - CDU, CSU, FDP und Grüne wollen nach rund zwei Wochen eine Zwischenbilanz ihrer Sondierungen für eine Jamaika-Koalition ziehen. Dazu kommt heute die große Runde von mehr als 50 Verhandlern in Berlin zusammen. Die vier Parteien haben inzwischen alle zwölf Themenblöcke, auf die sie sich zuvor verständigt hatten, einmal besprochen. Nicht in allen Bereichen konnten sie sich auf Arbeitspapiere verständigen. Zudem sind etliche Fragen vorerst nur allgemein für weitere Beratungen aufgelistet worden.

02:43 Bericht: Bundestagsabgeordnete reisten so viel wie nie

Berlin - Die Bundestagsabgeordneten sind in der abgelaufenen Legislaturperiode von 2013 bis 2017 so viel und so teuer wie noch nie in der Welt unterwegs gewesen. In den vergangenen vier Jahren hätten die Parlamentarier insgesamt 2479 Dienstreisen angetreten, berichtete die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf Zahlen des Bundestags. Die Gesamtkosten für diese Reisen hätten bei 13,26 Millionen Euro gelegen. Die häufigsten Ziele seien die USA und Frankreich gewesen. In der vorherigen Legislaturperiode von 2009 bis 2013 hätten die Kosten laut "Bild" bei 11,76 Millionen Euro gelegen.