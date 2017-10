Malsburg-Marzell Zum Luthertag: Wanderung von Kirche zu Kirche

Malsburg-Marzell/Sitzenkirch (kn). Der Reformationstag am Dienstag, 31. Oktober, ist anlässlich des 500-jährigen Gedenkens an den Lutherischen Thesenanschlag dieses Jahr ein bundesweiter Feiertag. Die Kirchengemeinde Am Blauen lädt an diesem Tag zu einer Wanderung von Kirche zu Kirche ein.

Von Kaltenbach nach Sitzenkirch über Marzell und Vogelbach werden dabei alle vier Gotteshäuser besucht. Aber natürlich ist es auch möglich, nur ein Teilstück zu absolvieren.

Zum Ablauf: Zu einer liturgischen Morgenandacht treffen sich ab 10.15 Uhr die Teilnehmer in der Michaelskirche in Kaltenbach – derzeit noch eine Baustelle. Zuvor hat man die Möglichkeit, sich ab 10 Uhr bei einer Tasse Kaffee für die kommenden Ereignisse zu stärken. Bereits um 9.30 Uhr startet der Bustransfer von Sitzenkirch aus nach Kaltenbach über Käs-acker, Vogelbach und Malsburg, bei Bedarf werden auch zwei Fahrten eingeplant.

Anschließend geht es drei Kilometer zu Fuß weiter nach Marzell. Dort findet um 12 Uhr ein Gottesdienst in der Martinskirche statt, eingeschlossen ist die Taufe eines Kindes. Vikarin Juliane Rupp hält diesen Gottesdienst, bevor zum Mittagsimbiss in die benachbarte „Gmeistube“ eingeladen wird.

Ab 13.15 Uhr ist die Wanderung nach Vogelbach eingeplant. Nach der Ankunft in der Nikolauskirche wartet eine Tasse Kaffee auf die Wanderer. Im Anschluss gegen 14.45 Uhr bietet eine Taizé-Andacht mit dem Taizé-Team Gelegenheit zu Einkehr und Besinnung.

Das letzte Teilstück der Gemeindewanderung mit dem Ziel Sitzenkirch soll gegen 15.30 Uhr in Angriff genommen werden. Der liturgische Teil des Festprogramms zum Reformationstag endet mit einem Festgottesdienst in der Hilariuskirche Sitzenkirch, der um 16.30 Uhr beginnen soll. Im Gottesdienst wird die neue Kirchendienerin Bianca Adolf in ihr Amt eingeführt. Dann haben alle die Möglichkeit, im Bürgersaal Sitzenkirch gemeinsam zu Abend zu essen. Dazu lädt die Feuerwehr im Ortsteil ein.