Mangelnder Brandschutz Plötzlich obdachlos: 21 Mieter müssen Wohnungen verlassen

Dass die Räumung nun aber so schnell gehen muss und die Betroffenen derart überrumpelt, liegt, so scheint es, an einem Versäumnis der Hauseigentümerin, die offenbar nicht auf den behördlichen Warnschuss reagiert hat: „Dem Eigentümer wurde nach dem Ortstermin Zeit bis zum 14. April eingeräumt, Maßnahmen gegen die eklatanten Brandschutzmängel zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu ergreifen. Da hier im Brand- oder Rettungsfall wegen der vorgefundenen eklatanten Brandschutzmängel grundsätzlich eine Gefahr für Leib und Leben besteht, kann hier keine längere Frist gewährt werden“, schreibt Torben Pahl als Pressesprecher des Landratsamtes. Subtext: Die Frist wurde von der Besitzerin offenkundig nicht genutzt. Weiterer Aufschub sei nun nicht möglich, so Pahl weiter: Ein solcher Notfall könne jederzeit eintreten, „daher ist diese Kurzfristigkeit notwendig.“

Für eine persönliche Stellungnahme war die Frau von unserer Zeitung bislang nicht zu erreichen.

Vermieter kommuniziert über Zettel im Hausgang

Nachdem der Vermieter also offenbar weder auf die behördliche Ansprache reagiert noch sich bei den betroffenen Mietern gemeldet und diese informiert hatte, fanden die Hausbewohner am Donnerstag einen Zettel im Hausgang, so schildern sie es. „Ich bitte Alle, ’auch wenn es schwer fällt’ den Anweisungen der Behörde folge zu leisten und Ruhe zu bewahren! Wenn möglich versuchen Sie im vertrauten Kreis bei Familien Freunden und Verwandten unterzukommen, damit die Stadt Sie nicht in Notunterkünfte bringen muss“, steht da.

Widerspruch zwecklos

Ein Ratschlag, der den Bewohnern im Moment nur bedingt weiterhilft: Sie müssen ihre Wohnungen von jetzt auch gleich verlassen – und würden dazu im Zweifel gezwungen, bestätigt das Landratsamt: „ Im äußersten Fall muss die Räumung zwangsvollstreckt werden.“ Auch ein möglicher Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung hätte demnach keine aufschiebende Wirkung. „ Da hier wegen der deutlichen Brandschutzmängel jederzeit eine Gefahrensituation für Leib und Leben eintreten kann, ist eine sofortige Räumung unerlässlich.“

Wie weiter?

Und wie weiter? „Die Nutzungsuntersagung gilt so lange, bis der Brandschutz durch den Eigentümer hergestellt wurde“, stellt Kreissprecher Torben Pahl klar. Welcher Aufwand dafür nötig ist und wann das soweit sein könnte, sei nicht absehbar.

Die Vermieterin ihrerseits kündigt in dem Schreiben an die Mieter an, „mit Rechtsbeistand die ganze Angelegenheit zu prüfen“. Sie hoffe, dass bald alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren dürften. Ob die Mieter aber überhaupt zurückwollen ist unsicher : „Früher war das ein tolles Wohnen hier. Inzwischen aber sind die Verhältnisse schon lange so, dass man eigentlich wegwill“, sagt der Familienvater. „Nur: Für uns als große Familie ist das nicht so einfach.“