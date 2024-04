Markgräfler Weine stellen sich vor: Neue Kategorien beim Gutedelcup

Prozess in Offenburg Schüsse an Schule: 15-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

An einer Schule in Offenburg herrschten im November Angst und Entsetzen. Ein Schüler starb nach einer Attacke. Nun hat der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Was ist über sein Motiv bekannt?