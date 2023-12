Markgräflerland: Die Linie 4 endet in Schliengen

Halt am Bahnhof Schliengen

Die Linie 632 soll demnächst von Steinenstadt bis zum Schliengener Bahnhof weitergeführt werden, heißt es weiter.

Linie 111

Die bisherige Linie 111 (Müllheim – [Schweighof] – Badenweiler) wird geteilt in die Linien 650 (Strecke Neuenburg –Müllheim Bahnhof als Zugergänzungsverkehr und die Strecke Müllheim Bahnhof – Badenweiler sowie 651 (Badenweiler – Schweighof. Die neue Linie 650 wird montags bis freitags in den Hauptverkehrszeiten im Halbstundentakt und in den Nebenzeiten im Stundentakt verkehren. Verkehrszeit ist zwischen 5 und 24 Uhr. Samstags fahren die Busse im Stundentakt, Verkehrszeit ist zwischen 6 und 24 Uhr; sonntags im Stundentakt, Verkehrszeit zwischen 7 und 24 Uhr). Die Linie 651 fährt montags bis freitags im Stundentakt in den Hauptzeiten und im Zweistundentakt in den Nebenzeiten, Verkehrszeit zwischen 5 und 23 Uhr; samstags und sonntags im Zweistundentakt, Verkehrszeit zwischen 7 und 24 Uhr).

Linie 112

Die bisherige Linie 112 (Badenweiler – Sehringen – Lipburg) wird zur Linie 653 (Badenweiler – Sehringen – Lipburg – Niederweiler). Montags bis freitags ist zwischen 5 und 23 Uhr ein Stundentakt in den Hauptzeiten und ein Zweistundentakt in den Nebenzeitenvorgesehen. Samstags und sonntags gibt es zwischen 7 und 23 Uhr einen Zweistundentakt.

Linie 113

Die Verkehrsleistungen auf der Linien 113 (Heitersheim – Sulzburg – Staufen) werden vom Fahrplanwechsel an nicht mehr von der SWEG, sondern von verschiedenen anderen Betreibern erbracht, heißt es abschließend in der Mitteilung.