Markgräflerland Sturm lässt Bäume auf Autos stürzen

„Es war wie eine Wolkenwalze, die sich auf Neuenburg zubewegte“, erzählt ein Neuenburger Feuerwehrmann. Dann kamen sintflutartige Regenfälle hinzu. Innerhalb weniger Minuten richtete der Sturm riesige Schäden an. „Bei uns auf dem Rathausplatz zerriss es die großen Sonnenschirme, die nicht mehr rechtzeitig geschlossen werden konnten“, erzählt Grozinger. Es war laut Grozinger ein Sturmkorridor, der sich zwischen der Vogesenstraße und der Hans-Buck-Straße bewegte. Blätter und kleine Äste wurden abgerissen und verstopften viele Abflüsse an den Straßen. Die Folge: Das Regenwasser suchte sich seinen Weg in die Keller mancher Häuser. Überall im Neuenburger Stadtgebiet wurden kapitale Bäume wie Streichhölzer abgeknickt oder richtiggehend abgedreht. Oft landeten sie auf Autos und wurden im öffentlichen Raum zur Gefahr. Dort mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr tätig werden. Weil zeitgleich sehr viele Alarmierungen erfolgten, konnten die Einsatzaufträge nur mit Zeitverzögerung abgearbeitet werden. In vielen Höfen und Privatgrundstücken lagen ebenfalls kapitale Bäume in den Gärten.

In der Sandroggenstraße stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Dort wurde später das Technische Hilfswerk tätig. Bis Montagnachmittag waren es weit über 30 registrierte Einsätze, die bei der Neuenburger Feuerwehr eingegangen waren.

Müllheim

In Müllheim ein ähnliches Bild: Dutzende umgekippte Bäume blockierten Straßen und richteten großen Sachschaden an parkenden Autos an. Ein riesiger Baum wurde von einer Sturmböe beim Amtsgericht umgerissen. Er durchbrach eine massive Zaunanlage, blockierte die Goethestraße und krachte auf ein Auto. Die Einsatzstelle wurde kurzerhand komplett gesperrt, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Insbesondere Schüler ignorierten die Sperrung und kletterten über den Baum, obwohl der unter Spannung stehende Baum größte Gefahren für Passanten in sich barg.

Bäume und Äste stürzten auch in der Eisenbahnstraße bei der Flüchtlingsunterkunft, in der Platanenallee, beim Bürgerhaus und am Schafstein, wo gleich zwei Autos beschädigt wurden, herunter. Oft waren die Straßen zeitweise gesperrt, bis die Feuerwehr die Hindernisse beseitigt hatte. In Hügelheim wurde am Schulplatz ebenfalls ein Auto unter einem Baum begraben. „Wir haben in unserem Gebiet wirklich viel zu tun“, erzählt Müllheims Kommandant Michael Stöcklin. Etwa 20 Einsätze kamen gestern in der Kernstadt und manchem Ortsteil zusammen. Im Ortsteil Feldberg-Rheintal krachte ein Baum auf ein Telefonkabel. Der Mast brach, das Kabel war gerissen. Es dauerte, bis der Telefonbetreiber zur Reparatur angerückt war.

Nach der Einsatzdokumentation der Führungsgruppe Markgräflerland wurden im ganzen Unterstützungsbereich mehr als 60 Einsätze registriert, die von etwa 115 Einsatzkräften abgearbeitet wurden. Einzelne Einsätze wurden aus Heitersheim, Buggingen, Sulzburg und Auggen der Führungsgruppe gemeldet. Nur in Eschbach, Ballrechten-Dottingen und Badenweiler blieb es nach Auskunft der Führungsgruppe ruhig. Personen kamen glücklicherweise bei dem Unwetter nicht zu Schaden, wie hoch der Sachschaden sein wird, war zur Stunde nicht zu erfassen.