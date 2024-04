Maulburg: 100 Millionen werden in den Standort investiert

Pilotprojekt

Bei diesem System erfassen batteriebetriebene Sensoren unter anderem Wasserstände sowie die Wassersättigung von Böden, also die Bodenfeuchte, und übertragen sie drahtlos in die Cloud. Ein Algorithmus setzt die Messwerte mit Wetterdaten in Bezug und dies erlaube eine Einschätzung der Hochwassergefahr. Das eingebaute Ampelsystem löst bei Stufe rot Alarm aus. Das verschaffe Kommunen, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz einen wertvollen Zeitvorsprung. Das Projekt sei mit dem Start-up Unternehmen Okeanus aus Bochum entwickelt worden. Das seien drei Wissenschaftler mit hydrologischem Fachwissen gewesen, erzählt Merstetter weiter. Dazu kamen noch ein KI-Experte, Software-und Hardware- Ingenieure. Das Alleinstellungsmerkmal bei diesem Produkt ist, dass es die Bodenfeuchtigkeit mit berechnet“, sagt sie. Im Einsatz ist es derzeit unter anderem in Lenzkirch, Sankt Blasien und in mehreren Kommunen in in Nordrhein-Westfalen, so auch im Aaretal. Auch Kommunen in der Schweiz und Österreich haben Interesse an diesem Frühwarnsystem. „Dieses System wird aufgrund des Klimawandels immer wichtiger“, fügt Merstetter hinzu.

Bierbrauen

Ein anderes neues Produkt aus Maulburg ermöglicht durch die Kombination verschiedener Messverfahren die ständige Überwachung des Gärprozesses beim Bierbrauen. Statt immer wieder Proben zu ziehen, können Braumeister die Messwerte im Braukessel auf ihrem Smartphone verfolgen oder direkt in ihr Leitsystem übertragen.