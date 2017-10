Maulburg Airbag-Hersteller: Arbeitsgericht untersagt Streik

Nachrichten-Ticker

00:02 Pfleger und Ärzte fordern Reformen im Gesundheitssystem

Berlin - Ärzte und Pfleger dringen auf Reformen im Gesundheitssystem durch die künftige Bundesregierung. Der Präsident des Deutschen Pflegerates, Franz Wagner, sagte der "Bild"-Zeitung , in der Pflege seien bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung, mehr Eigenverantwortung und mehr Mitarbeiter notwendig. "Wir nehmen die Bundeskanzlerin in die Pflicht, ihre Versprechungen vor der Bundestagswahl jetzt in Taten umzusetzen - schnell und spürbar", betonte Wagner. Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery verlangte "Sofortmaßnahmen im Kampf gegen den Ärztemangel".

23:59 Komplizierte Jamaika-Gespräche beginnen

Berlin - Union, FDP und Grüne beginnen heute mit Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition. Am Mittag treffen sich die Unionsparteien CDU und CSU zuerst mit Vertretern der FDP, dann am Nachmittag mit einer Grünen-Delegation. An diesem Donnerstag kommen FDP und Grüne zu einem Austausch zusammen. Am Freitag beginnen dann die Gespräche erstmals in großer Runde. Inhaltlich besonders strittige Themen sind die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik, die Energie- und Klimapolitik einschließlich der Verbrennungsmotoren, die Finanz- und Steuerpolitik sowie Europa.

23:55 Nahles: SPD und Linke haben gemeinsame Verantwortung in Opposition

Berlin - SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles schließt eine partielle Zusammenarbeit mit der Linken im Bundestag nicht aus. "Wir sind jedenfalls der Meinung, dass wir eine gemeinsame Verantwortung auch in Opposition haben", sagte Nahles in der ARD-"Tagesthemen". "Was daraus werden kann und ob daraus mehr werden kann, wir werden sehen", fügte Nahles mit Hinweis auf die Flügelkämpfe bei der Linken hinzu. Sie verwies aber auch auf große Unterschiede in der Außenpolitik. Ein guter Anfang wäre, wenn die Linke ihren größten Feind nicht in der SPD sähe, sagte die neue SPD-Fraktionsvorsitzende.

23:52 Tusk: Neue Methode soll EU-Entscheidungen beschleunigen

Brüssel - Mit einer neuen Arbeitsmethode will EU-Ratspräsident Donald Tusk die gemeinsamen Entscheidungen der Mitgliedstaaten beschleunigen. Nötigenfalls sollen sich die Staats- und Regierungschefs dafür häufiger versammeln, schrieb Tusk in seiner Einladung zum EU-Gipfel in Brüssel an diesem Donnerstag und Freitag. Bisher sind vier EU-Gipfeltreffen pro Jahr die Regel. Tusk will den Staats- und Regierungschefs vor ihren Sitzungen künftig Entscheidungshinweise, sogenannte Decision Notes, zu konkreten Sachfragen vorlegen. Diese sollen alle Streitpunkte klar aufzeigen.

23:10 Richter in Hawaii blockiert Trumps jüngste Einreisebestimmungen

Honolulu - Ein Gericht in Hawaii hat die jüngsten Einreisebeschränkungen von US-Präsident Donald Trump für Menschen aus acht Staaten vorübergehend außer Kraft gesetzt. Trumps Maßnahme fehle es an ausreichenden Erkenntnissen dazu, dass die Einreise der Betroffenen den Interessen der Vereinigten Staaten schade, heißt es in dem Eilantrag von Richter Derrick Watson. Die Anordnung des Präsidenten diskriminiere die Menschen aufgrund ihrer Nationalität. Das Weiße Haus kritisierte die Entscheidung scharf. Sie untergrabe Trumps Bemühungen, das amerikanische Volk zu schützen.