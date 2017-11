Maulburg Auf den Spuren der Heiligen Elisabeth

Maulburg. Die Kinderbibelwoche „Auf den Spuren der Heiligen Elisabeth“ fand ihren Höhepunkt und Abschluss in einem Familiengottesdienst und dem anschließenden Familientag.

22 Kinder kamen zur Kinderbibelwoche. Es begann immer in der Kirche mit Liedern, begleitet von einer Band mit Keyboard (Stefan Meyer), Gitarre (Christian Henning), Bass (Carsten Otte) und Querflöte (Elisa Meyer). Die Kinder sangen und tanzten dazu. Im Mittelpunkt der Tage stand eine untypische Prinzessin: Elisabeth von Thüringen.

Sie war eine Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nahm, entgegen allem, was man von ihr erwartete. Sie kümmerte sich um andere Menschen, arme Bauern und später auch Kranke. Krankenhäuser wurden nach ihr benannt. Die Bibel stand für sie im Mittelpunkt ihres Handelns, und so hörten die Kinder biblische Geschichten vom barmherzigen Samariter und der Speisung der Fünftausend als Beispiele dafür, wie Jesus sich ein Miteinander der Menschen vorstellt.

Am Donnerstag gab es eine spannende Dorfrallye rund um das Thema „hin zu den Menschen“ und am Freitag nach einem gemeinsamen Fest am Abend eine Nachtwanderung mit anschließender Übernachtung im Gemeindehaus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag waren alle Familien zum Gottesdienst und Familientag eingeladen. Mehr als 60 Menschen kamen zum Pasta-Essen, und es gab köstliche Kuchen. Es wurde erzählt, gespielt und gebastelt. So klang die Kinderbibelwoche gemeinsam aus.