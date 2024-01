Maulburg: Aus für das Carsharing

Innerhalb kurzer Zeit standen im Frühjahr zwei Toyota Yaris Hybrid auf reservierten Parkplätzen am Rathaus und am Bahnhof. „Die Anmeldung ist denkbar einfach“, hatte Autohändler Oliver Schultheiß versichert. Die einmalige Registrierung funktionierte über die „Kinto share EU App“ und es wurde dazu lediglich der Führerschein benötigt. Auch die Reservierung oder die Türöffnung am Auto funktioniere einfach mit dem eigenen Handy. Anfänglich hatte es ein gewisses Interesse an dem neuen Angebot gegeben, davon berichtete zunächst Jürgen Multner, der den Umweltgedanken unterstützt und zwei Parkplätze reservierte. Bei genauerer Betrachtung waren die Konditionen offenbar doch nicht so günstig, dass sich ein Umsteigen gelohnt hätte. „Laut den uns vorliegenden Zahlen belief sich die Nachfrage auf ein bis zwei Prozent“, bestätigt Multner jetzt die magere Nachfrage.