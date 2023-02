Maulburg Beim Nachtumzug ist einiges geboten

Bewusst weniger Wagen auf der Strecke

Bewusst hatten die Teufelsknechte die Zahl der Wagen auf fünf halbiert, um den Zuschauern und vor allem den Anwohnern an der Umzugsstrecke die Lärmbelästigung in erträglichem Rahmen zu halten, erklärte Teufelsknechtchef Stefan Müller. Wie vor der Pandemie hatte man dazu mit Polizei und Gemeindeverwaltung ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Wie früher bewirteten an der Umzugsstrecke örtliche Vereine.

Polizei meldet keine größeren Vorkommnisse

In der Alemannenhalle ging es nach dem Umzug hoch her; die Guggemusiken spielten auf und bis weit in den Fasnachtssonntag hinein feierten Hästräger und die Zuschauer, die mit zur Halle marschierten waren, die Maulburger Narrenparty .

Am Tag darauf war der Teufelsknechtechef hoch zufrieden: „Wir hatten eine Rekordzuschauerzahl. Trotzdem lief alles reibungslos ab, auch die Narrenparty in der vollen Halle“, sagte Müller. Erfreulich sei auch, dass die Polizei keine größeren Vorkommnisse vermeldete – lediglich die bei solchen Großveranstaltungen leider üblichen, kleineren Rangeleien, sagte Müller.