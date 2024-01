Zu seiner Person schreibt Schwanz, dass er 1986 in Schopfheim geboren und in Steinen/Höllstein aufgewachsen ist. Im November 1998 ist er in die Jugendfeuerwehr in Höllstein beigetreten und dort seit 2004 im aktiven Dienst. 2005 zog Schwanz nach Maulburg; hier habe er sich bei der Feuerwehr eingelebt und sei bis heute aktiv mit Herz und Seele dabei. Zurzeit ist der gelernte Maurer Angestellter in einer Werkfeuerwehr in einem Chemiebetrieb in Grenzach-Wyhlen. Seit 2010 ist er verheiratet und hat zwei Kinder.