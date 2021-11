Maulburg Bocksprünge nach dem Mittagessen

Die Halbtageskinder werden montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr betreut, die Ganztageskinder werden laut AWO an Unterrichtstagen (Montag, Dienstag, Donnerstag) von 15 bis 17 Uhr und an unterrichtsfreien Tagen (Mittwoch und Freitag) betreut. Halb- wie Ganztagskinder werden auch zum Mittagessen betreut. An der Projektzeit (14 bis 15 Uhr) nehmen 40 Kinder teil (in vier Gruppen à zehn Personen). Um 14 Uhr beginnt die „Projekt und soziale Lernen“-Stunde, in der Aktivitäten wie Kochen, Backen, Werkeln und Basteln, Bewegung, Sport oder Bocksprünge auf dem Programm stehen.

Das Interesse an einer Betreuung durch die AWO-Frauen ist so groß, dass der Raum zu klein für die Anzahl der Kinder ist, wie Ina Pietschmann feststellte. Hinzu kommt, dass noch mehr Kinder bis 17 Uhr bereut werden könnten. Pietschmann fügte hinzu: „Außerdem warten wir auf die Möbel, die wir vor drei Jahren ausgesucht haben. Und der Teppich sollte mal ausgetauscht werden.“ Ferner wünscht sich die Geschäftsführerin des Kreisverbands Lörrach eine „Kuschel-Leseecke“. Der Raum, in dem sich die AWO-Mitglieder von Maulburg regelmäßig treffen, kann von den „Kids“ mitbenutzt werden, muss aber am Ende der Betreuungszeit wieder aufgeräumt werden.