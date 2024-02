Maulburg: Bürgerbeteiligung ist ihm ein Anliegen

Seine wichtigsten Ziele sind: Die Kommunikation mit den Bürgern zu „100 Prozent“ aufleben lassen, natürlich auch mit Vereinen und dem ansässigen Gewerbe; die dramatische Finanzlage aufarbeiten, Fehlersuche und Behebung. Maulburg soll wieder das werden, was es einmal war; Einbeziehung der Bürger durch Bürgerbefragungen/Bürgerentscheide; sinnlose, kostenintensive, planlose und zeitintensive Projekte stoppen und überarbeiten.

In der Feuerwehr engagiert

Der 37-Jährige ist seit 2010 verheiratet und Vater zweier Kinder. Seit 2005 lebt der gebürtige Schopfheimer in Maulburg. Der gelernte Maurer ist bei der Feuerwehr engagiert – sowohl in seiner Freizeit als mittlerweile auch beruflich. Im Jahr 1998 trat er der Jugendfeuerwehr Höllstein bei, wechselte 2004 in den aktiven Dienst und ist seit 2005 bei der Feuerwehr Maulburg aktiv. Zurzeit ist der gelernte Maurer Angestellter in einer Werkfeuerwehr in einem Chemiebetrieb in Grenzach-Wyhlen.