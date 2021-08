Maulburg Busch-Technik hilft Schiffen beim Anlegen

In Begleitung von Mitgliedern des Ortsverbands Mittleres Wiesental/Schopfheim lernte Hoffmann dabei die Produktpalette und Abläufe in dem weltweit tätigen Konzern, dem seine Verankerung im Wiesental wichtig ist, kennen.

Von vier europäischen Produktionsstandorten aus wird in alle Länder der Welt geliefert. Kaum ein Industriebereich ist ohne den Einsatz der Vakuumtechnik denkbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Hoffmann. So kommen Produkte von Busch zum Einsatz etwa in der Lebensmittelindustrie, wenn Obst und Gemüse auf den Transporten nachreifen, damit sie frisch beim Verbraucher ankommen. In der Landwirtschaft sind Melkroboter mit dieser Technik im Einsatz, die sogar den Bedürfnissen der Tiere entgegenkommen; in der Lebensmittelindustrie werden viele Dinge des täglichen Gebrauches vakuumiert und in der Seefahrt helfen sie Großschiffen beim Anlegen im Hafen.