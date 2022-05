Maulburg Campus wird zum Festivalgelände

Und dass bei Endress + Hauser an diesem Tag Ausnahmezustand herrschte, war auf den ersten Blick auf dem großen Firmenparkplatz zu erkennen – dort stand ein zwölf Meter hoher Leuchtturm, ein aufblasbares Klettergerüst.

Einblick in die Arbeitswelt

Die Familien der Mitarbeiter erhielten außerdem einen Einblick in die Arbeitswelt des Messtechnikherstellers. Bei Rundgängen erfuhren sie, wie die Geräte in Maulburg entwickelt und produziert werden und wie sie in verschiedenen Branchen – von der Lebensmittelindustrie über Energie- und Kraftwerke bis hin zu Öl- und Gas-Raffinerien – zum Einsatz kommen. Das Ausbildungsteam zeigte jungen Besuchern, welche vielfältigen Berufe ihnen offenstehen.

Der nächste Familientag ist bereits absehbar, der Standort im Wiesental wird weiterentwickelt, und somit gibt es bald wieder Anlass zum Feiern. 75 Millionen Euro werden in einem ersten Schritt in ein zukunftsweisendes Großprojekt, den sogenannten Campus 2030+, investiert. Die Arbeiten sind gestartet, in den nächsten sechs Jahren wird in Maulburg unter anderem die Produktion ausgebaut sowie ein neues Kundenzentrum und Betriebsrestaurant errichtet.