Maulburg: Der Schlüssel bleibt in Narrenhand

Fasnachtsschlager, das Hieber-Lied, stets umgetextet auf aktuelles Geschehen in der Stadt und auf der Welt: die Ölfde Ölfde-Singers unterhielten mit Witz und Humor. Im Mittelpunkt jedoch standen die bevorstehende Bürgermeisterwahl am 7. April und die Schlüsselrückgabe an den „Noch-Bürgermeister“, Gunther Braun. Dieser war ausgestattet mit einem Schild, auf dem „Grad no Burgi“ stand, und wunderte sich nicht schlecht. Denn den Schlüssel gaben die Narren nicht an ihn heraus. Nein, der wird erst an den zukünftigen Bürgermeister überreicht werden, hieß es.