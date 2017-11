Maulburg Detailfragen werden geklärt

Maulburg (hp). Im Rahmen der Sportflächenentwicklung wurde im Gemeinderat Anfang August über einen Mehrgenerationenplatz mit Outdoor-Fitnessgeräten nachgedacht.

Weil der ursprünglich ins Auge gefasste Standort zwischen alter und neuer Alemannenhalle seinerzeit nicht zur Verfügung stand, da der Landkreis die alte Halle als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nutzt (heute weiß man, dass der Landkreis die Gemeinschaftsunterkunft im nächsten Jahr räumen will), schlug die Verwaltung als Alternativstandort für die Outdoor-Fitnessgeräte den Bolzplatz vor, der mit 45 mal 55 Metern groß genug wäre, um fünf Geräte hintereinander aufzustellen. Die Fitnessgeräte sollen frei zugänglich sein und der gesamten Bevölkerung, unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft, zur Verfügung stehen. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von rund 5000 Euro pro Gerät plus Montagekosten, so dass sich der Kostenrahmen bei zirka 30 000 Euro bewegen wird. Bei einer Enthaltung (Hans Zimmermann, BVM) billigte der Gemeinderat damals den Kauf, wobei die Gemeinde dank Sponsoren nur einen Bruchteil der Kosten übernehmen muss.

Als Bürgermeister Jürgen Multner am Montag das Thema erneut zur Sprache brachte, wurden Zweifel geäußert, ob der Bolzplatz der richtige Standort ist. Doch es bleibt dabei. Die Outdoor-Fitnessgeräte werden beim Bolzplatz aufgestellt. Über die genaue Platzierung soll vor Ort entschieden werden.