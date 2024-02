Maulburg: Dichterwettstreit unterhält und gibt Denkanstöße

Sieger der ersten Runde wurde Benno Brockmann mit einem Vortrag, in dem er erklärte, warum er „vom trostlosen Trott des Alltäglichen“ müde ist. Bröckmann feilt an seinen Texten, bis sie passen, erklärte er einer Zuhörerin.

Nachwuchs auch am Start

Hanna Grünebaum schilderte in ihrem ersten Text eine Reise von Paris nach Freiburg, in deren Verlauf sie überlegt, ob es nicht billiger wäre, wenn sie – in ein Paket versteckt – reisen würde. In ihrem zweiten Text warf sie einen Blick in die Vergangenheit und fragte sich, was aus einer alten Schulfreundin geworden ist.