Maulburg: Die Aufgaben gemeinsam anpacken

Im Namen der Verwaltungsgemeinschaft Wiesental sprach Ex-Kollege Martin Bühler eine Laudatio: Nur ganz wenige Bürgermeister-Kollegen könnten mit ihrem Fachwissen dem Verwaltungsexperten das Wasser reichen.

Vereine danken

Im Namen der 30 Maulburger Vereine dankte Detlef Beck vom Musikverein für Multners offenes Ohr und die „kurzen Dienstwege“. Beck ernannte Multner zum Ehrenpräsidenten, worauf dieser gleich eine Kostprobe seiner Schlagfertigkeit gab: „Solche Ehrungen sind einfach eine Alterserscheinung.“ Zack. Die Freiwillige Feuerwehr überreichte Multner eine St. Floriansstatue und an Jessica Lang eine feuerrote, etwas zu große Einsatzjacke. Gute Wünsche überbrachte auch Schulleiterin Sabrina Schenk, ehe die Narrenzunft sang: „Mach es gut, Jürgen, es wird Zeit für Dich zu gehen.“

Stimmung kam in die Halle, als Kindergartenleiterin Ulrike Trinler begann: „Eine Frau auf dem Chefsessel finde ich super. Schön, dass Sie da sind.“ In Anlehnung an eine Wetten- dass-Sendung wurden Lang und Multner gefragt: „Schaffen Sie es, 50 tanzende Personen auf die Bühne zu bringen?“ Falls nicht, sollte die Bürgermeisterin als „Basteltante“ und der Neu-Rentner als „Vorlese-Opa“ im Kindergarten antreten. Natürlich schafften die beiden die Aufgabe spielend, zumal alle insgesamt 15 (Ex-) Bürgermeister solidarisch waren.