Maulburg Doppelkonzert des Musikvereins Maulburg

Zum konzertanten Teil passt ein rhythmisches „Allegro Festivo“ von Klaus-Peter Bruchmann. Der Musikverein führte klanglich in die Thematik der Orchestermusik ein. In diesem Stück sei es Bruchmann gelungen, sagte Josephine Schanz, die durchs Programm führte, die Grauzone zwischen ernster Musik und Unterhaltung mit Leben zu füllen. In „Pavane in Blue“ nahm sich der niederländische Komponist Henk van Lijnschooten unter dem Pseudonym Tedd Huggens der Stilrichtung des Blues an. Die lethargischen und traurigen Elemente kamen musikalisch sehr gut rüber. Die Solisten Stefan Will an der Trompete und Steffen Keller am Altsaxofon gaben dem Ganzen einen sinnlichen und romantischen Anstrich.