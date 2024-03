Der Name des Dirigenten sollte sich durch das komplette Programm am vergangenen Samstag ziehen: Seit 2011 dirigiert Edgar Kaiser das Maulburger Orchester. Bis 2014 stand er der Zeller Stadtmusik vor, bis ihn nach 21 Jahren Markus Götz aus Schopfheim ablöste. Den Worten der Vorsitzenden Corina Ammann und der Sprecherin Marina Keller zufolge, überlasse Kaiser nichts dem Zufall, weshalb Stücke allerbester Qualität an seine Wendepunkte erinnerten.