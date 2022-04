Die Belegschaft am Standort in Maulburg ist im vergangenen Jahr um 77 Beschäftigte auf 1911 gewachsen. Bei den Investitionen sind von insgesamt mehr als 80 Millionen Euro für die regionalen Standorte 20 Millionen Euro nach Maulburg geflossen. Der Hauptsitz des Unternehmens in Reinach mit 1959 Mitarbeitern (+63) ist mit 43 Millionen Euro bedacht worden.

Standort fit für die Zukunft machen

Für dieses Jahr hat E+H an den regionalen Standorten Investitionen von insgesamt 113 Millionen Euro vorgesehen. Hiervon sollen 50,4 Millionen nach Reinach und 35 Millionen nach Maulburg fließen. Für Maulburg kündigt das Unternehmen einen weiteren Ausbau für 75 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren an, um den Standort zukunftsfähig zu machen.