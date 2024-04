Maulburg: Eine Reise in die Löwenstadt

Stadt mit Geschichte

Die Stadt ist durch ihre Geschichte geprägt. Insbesondere der Widerstand gegen die Widerstand gegen die Preußen um 1870 hat das Stadtbild geprägt: unüberwindbare Verteidigungsmauern umgeben die Stadt, innerhalb dieser Mauern befindet sich die Zitadelle. Der Architekt und General Sébastien Le Prestre de Vauban hat sie bereits im 17. Jahrhundert erbaut. Das typische Festungsarchitektur mit sichelförmigen Bastionen und Gräben sind zu sehen. In einer ausgeprägten Stadtführung wird die historische Altstadt erkundet, die innerhalb der historischen Stadtmauern liegt. Beim Betrachten der Fassaden, entdecken die Besucher die über einhundert geschnitzten, bemalten und eingravierten Löwen, das Symbol der Stadt. Etwas Besonderes ist auch die Kathedrale St. Christophe, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. Bereits beim Betreten der Kathedrale sieht der Besucher die monumentale und unter Denkmalschutz stehende Orgel, ein Juwel von Belfort sieht. Das königlichen Tor „Porte de Brisach“ aus dem Jahr 1687 beeindruckt ebenfalls. Auch die Markthalle mit dem besonderen Angebot darf nicht übersehen werden.

Der Stadtlöwe

Auf dem weiteren Weg zur Zitadelle, also der Festung sehen die Besucher den aus rotem Sandstein gehauenen Löwen. Ein Monument von 22 Meter Breite und elf Metern Höhe. Dieser Löwe bewacht die Stadt bewacht. Über die Zugbrücke führt der Weg in die Zitadelle. Von dort gibt es einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Zum Schluss besichtigt die Reisegruppe die den Gewölbekeller sowie die verschiedenen Bauten in denen, sich bei Schlachten mehr als 1000 Männer aufgehalten hatten.