Maulburg „Etwas Normalität“

Ein toller Brauch sei das, und ein ganz toller, gerader Baum dazu, freute sich das gute Dutzend Fasnächtler über sein frühes Tagwerk. Und als später die ersten Passanten vorbeikamen und Josephine Schanz dafür dankten, mit dem Narrenbaum doch etwas von Normalität in den Februartagen geschaffen zu haben, war man seitens der Zunftleute überzeugt, den richtigen Schritt getan zu haben. „Schon in der Kampagne 2020 / 21 ging es bei uns um Corona. Das Motto damals „Mit Abstand zum Stillstand“ haben wir an Stelen an den Ortseingängen angebracht. Das werden wir demnächst auch mit dem aktuellen Wahlspruch tun“, kündigte die Oberzunftmeisterin an. Man habe mit dem Stellen des Narrenbaumes ein Lebenszeichen gesetzt und deutlich gemacht, dass man hoffnungsvoll in Richtung Sommer und noch hoffnungsvoller auf nächstes Jahr, auf 2023, blickt.