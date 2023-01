Maulburg (os). Flotte, stets faire Spiele mit dem so genannten Futsal, dem Hallenfußball, hatte es im November beim Jugend-Bezirksmeisterschaftsturnier in der neuen Maulburger Alemannenhalle gegeben. Geplant war für Ende Januar auch eine Neuauflage des traditionellen Hallen-Jugendturniers, an dem in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stets mehr als 50 Teams mit Jugendfußballern aus dem gesamten Dreiländereck, auch aus der benachbarten Schweiz und dem Elsass, teilnahmen.