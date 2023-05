Mit seinem Fiat fuhr am Montag gegen 22.45 Uhr ein 30-Jähriger auf der Bundesstraße 317 in Richtung Schopfheim. Auf Höhe der Tankstelle splitterte plötzlich die Heckscheibe des Fiats, heißt es im Polizeibericht. Da sich laut dem 30-Jährigen im Vorfeld keine Beschädigungen an der Heckscheibe befanden, besteht der Verdacht, dass ein Unbekannter einen Gegenstand auf das Auto geworfen hat. Die Heckscheibe wurde komplett zerstört. Zum Zeitpunkt des Geschehens sollen sich vor und hinter dem Fiat Fahrzeuge befunden haben. Diese werden als Zeugen gesucht und sollen sich mit dem Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, in Verbindung zu setzen.