Maulburg: Helenas Träume

Die beiden Musiker und Hang-Spieler Tilo Wachter und Martin Kutterer, die Tänzerin Svantje Buchholz und der Rezitator und Flötist Tonio Paßlick verweben am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr in der Evangelischen Johanneskirche in Maulburg Poesie, Musik und Tanz zu einem intensiven Konzerterlebnis für alle Sinne, heißt es in einer Pressemitteilung.