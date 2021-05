Maulburg Im Ehrenamt Maßstäbe gesetzt

Am 20. Mai 1931 in Schaffhausen (Schweiz) geboren, kam Georg Diehl ein Jahr später mit seinen Eltern nach Lörrach, wo er zur Schule ging und 1950 am Hans-Thoma-Gymnasium das Abitur ablegte.

Nach dem Pädagogikstudium in Lörrach und Freiburg trat Georg Diehl seine erste Lehrerstelle in Bad Wimpfen an. „Damals musste man Allrounder sein“, sagt der Jubilar zur Tatsache, dass ein Volksschullehrer mit Ausnahme von Handarbeit alle Fächer unterrichten musste.