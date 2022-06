Maulburg Im Sommer ist einiges geboten

Von den Vereinsangeboten sowie dem Angebot „Trommeln, Filzen, Singen und Grillen“ von Daniela Mittl im Dorfstübli-Garten verspricht sich der Dorfstübli-Leiter wieder viel Kurzweil.

Stark engagiert in diesem Bereich ist das Budocenter. Am Montag, 15. August, lädt Center-Leiter Karl-Hans König zum Kickboxen für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren von 14 bis 15.30 Uhr und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren von 16 bis 17.30 Uhr ein.

Am Dienstag, 16. August, von 16 bis 18 Uhr sind Kinder von sechs bis 14 Jahren zu Gewaltprävention und Selbstverteidigung ins Budocenter eingeladen und zeitgleich vier bis sechs Jahre alte Kids zu „Samurai Kids“.

„Filzen, Singen und Grillen“ für Vier- bis Sechsjährige ist am Montag, 22. August, im Dorfstübli-Garten angesagt und am 29. August ist am selben Ort und zur selben Zeit für Vier- bis Sechsjährige „Trommeln, Singen und Grillen“, jeweils mit Daniela Mittl.

Gleich zwei Mal „Kochen mit Luigi“

Für Mittwoch, 24. August, ist der Ferienspaß-Klassiker Radtour durchs Gelände mit der Turnerschaft Langenau und Triathlet Hubert Klemm geplant. Ebenfalls Klassiker mit großer Resonanz ist „Kochen mit Luigi“. Dieses Angebot in Daniele Maulas Kinderkochstudio in der Kupfergasse findet deshalb zwei Mal statt, am Donnerstag, 25., und Freitag, 26. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr und für Kinder ab sechs Jahren.

Und nach zwei Jahren Corona-Pause ist auch die Feuerwehr wieder mit von der Partie. Am Freitag, 2. September, laden die Brandbekämpfer von 14 bis 17 Uhr zu Spiel und Spaß mit der Feuerwehr ein.