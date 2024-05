Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte im Buchtalweg. Der oder die Täter entwendeten Feldbetten, mehrere Campinglampen und zahlreiche Gaskartuschen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen 1.20 und zwei Uhr in der Nacht. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 / 66 69 80, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.