Maulburg Kalendarischer Blick auf die Martini-Glocke

Von Georg Diehl

Maulburg. Wie schon mehrfach in den letzten Jahren hatte auch diesmal wieder Hermann Lovse die oft mühsam gesammelten, meist älteren Bilder so zurecht gerückt, dass sie in einem Kalender auch Wesentliches ausdrücken. Das Titelbild lieferte Bruno Haas, für den der Geschichts- und Kulturverein in den Weihnachtsferien eine Kunstausstellung in der Wiesentalschule organisiert. Auf den Monatsblättern sind die Theatergruppe des evangelischen Frauenvereins (heute Diakonie-Verein genannt), die Jugendgruppe des Musikvereins aus dem Jahr 1984, das Hochwasser im Jahr 1925, die alte Holzbrücke über die Wiese, ein Bauer bei der Rübenernte, das ehemalige Bahnwärter-Häuschen an der Neuen Straße, der Bahnhof einst und manches Interessante aus vergangenen Tagen zu sehen.