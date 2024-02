Maulburg: Kennzeichen gestohlen

Schweizer Schilder

Demnach wurden beide amtlichen Schweizer ZH-Kennzeichen am Freitag, 23. Februar, zwischen 19 Uhr und Mitternacht von einem blauen Skoda samt Halterung abgerissen und entwendet. Der Skoda stand an der Helen-Keller-Schule. Auf dem Parkplatz standen zum Tatzeitpunkt noch weitere Fahrzeuge, an denen allerdings keine Kennzeichen gestohlen wurden.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.