Maulburg: Komödie „Kunst“ oder wenn Männer sich trefflich streiten

Der Konflikt

Der Ausgangspunkt des Konflikts: Der gut verdienende Mediziner Serge kaufte sich für 200 000 Euro das Gemälde „Weißes Bild mit weißen Streifen“ eines angesagten, aber unbekannten Künstlers. Beim Vorzeigen des komplett weißen Bilderrahmens verwickeln sich Serge und sein Freund Marc, der seinerseits das Bild als „Scheiße“ bezeichnet in Streitereien. Marc zweifelt den Verstand seines Freundes an. Der dritte im Bunde, der zartfühlende Yvan, will zwischen den Streithähnen vermitteln, er will es sich jedoch mit keinem der beiden verderben und positioniert sich deshalb nicht deutlich. Die Falle schnappt zu, als die Vermittlungsversuche von Yvan scheitern und er selbst ins Kreuzfeuer des Konfliktes gerät. In einem handgreiflichen Disput zwischen Serge und Marc will Yvan schlichten, gerät jedoch selbst unter die Räder und wird verletzt. Eine der Aussagen des Stückes liegt wohl in der Feststellung, dass eine Einmischung - auch wenn sie noch so gut gemeint ist - oftmals sehr tückisch sein kann.