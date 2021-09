Maulburg Leistungsträger von morgen

Maulburg. Die Zeugnisübergabe für die frischgebackenen Elektroniker, Mechatroniker, Mechaniker, Industriekaufleute, Maschinen- und Anlagenführer, Technische Produktdesignerinnen, Fachinformatiker, DHBW-Studierende und die Studierenden im Studium plus fand im Rahmen einer kleinen, coronakonformen Feier in Maulburg statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Absolventen präsentierten vier Projekte, die sie in Gruppenarbeiten konzipiert und umgesetzt hatten. Dazu gehörten eine Leuchteffektlampe mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, die Konstruktion und Softwareprogrammierung eines Spielautomaten, eine Auto-Kennzeichenerkennung mit Hilfe einer Bilderkennung sowie ein Tisch mit automatischer Höhenverstellung. Mit letzterem Projekt ergatterte das Team den dritten Platz bei „Jugend forscht“.

Hinter den Absolventen liegt eine Ausbildungszeit von zwei bis dreieinhalb Jahren, beim Studium plus auch bis zu sechs Jahren. Viele von ihnen treten nun direkt eine Stelle bei Endress+Hauser in Maulburg an. Einige wechseln auf Universitäten oder Fachhochschulen und werden weiterhin durch das Förderprogramm des Unternehmens unterstützt. Die Anwesenden der Abschlussfeier erhielten Glückwünsche von dem Bereichsleiter Personalmanagement Christof Schröder sowie in Vertretung für alle Ausbilder von Rainer Trefzer und Fabian Wetzel. Eine wichtige Botschaft bekamen sie von Jens Kröger, dem Abteilungsleiter Personalentwicklung, mit auf ihren Weg: „Seien Sie weltoffen, bleiben Sie neugierig und hören Sie nie auf, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.“