Maulburg „Maulburg soll ein Ort mit vielen Facetten bleiben“

Abwechselnd nahmen zu den einzelnen Zielen die erfahrenen Gemeinderäte Bruno Sahner und Christian Leszkowski Stellung.

Maulburg solle ein Ort mit vielen Facetten bleiben. „Wir wollen diese Unterschiedlichkeiten weiterentwickeln, Baugebiete zukunftsorientiert erschließen, den Rathausplatz mit Leben erfüllen, die Märzengärten als Ergänzung zum Seniorenwohnheim und als grüne Lunge für Maulburg erhalten.“ Nun sei es an der Zeit, dies umzusetzen.

„Wir wollen Bäume und Spazierwege, wo sich Jung und Alt, auch verbunden mit dem Spielplatz, am Ort bewegen und erholen können. Verkehrsprobleme zu lösen, ist ebenfalls schon lange ein Ziel der SPD-Fraktion“, heißt es in der Mitteilung.

Klimaschutz

Klimaschutz sei schon lange ein Anliegen der SPD, das dringend weiter entwickelt werden sollte. Schon vor 30 Jahren pflanzte die SPD Bäume an der Bahnhofstraße, am Sportplatz und auf den Spielplätzen.

Die SPD fordere einen Grünplan für die Märzengärten, eine jährliche Kontrolle des Energieverbrauchs der Gemeinde, die energetische Ertüchtigung der Liegenschaften der Gemeinde, Baumpflanzungen in der Gemeinde und von der Gemeinde, die Schaffung einer verantwortlichen Stelle in der Verwaltungsgemeinschaft, um auch praktische Entwicklung im Klimaschutz leisten zu können.

Wohnraum und altersgerechtes Wohnen

Die SPD tritt für die Favorisierung neuer Baugebiete mit Mehrfamilienhäusern ein. „Maulburg muss auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum schaffen, gerade für junge Leute, die sich hier eine Existenz aufbauen wollen. Darüber hinaus gilt es, altersgerechten Wohnraum zu schaffen, am besten in Kombination.“

Ärztliche Versorgung

„Die Zeit ohne Hausarzt dürfte nun vorbei sein, wir dürfen jedoch nicht ausruhen, da einige Ärzte sicherlich altersmäßig in den nächsten Jahren die Praxis schließen werden“, so die SPD. „Wir benötigen deshalb zusätzlich einen zweiten Arzt, den wir in Maulburg ansiedeln möchten.“ Aufgrund der Gewerbebetriebe und der Einwohnerzahl sei dies ein Muss. Deshalb fordere die SPD weiterhin ein Ärztehaus, in dem sich auch Fachärzte, möglicherweise auch Zahnärzte, niederlassen können.

Verkehrsplanung

Das Verkehrsproblem in Maulburg sei groß. Deshalb sei es dringend notwendig, hier neue Entscheidungen zu treffen. „Gestärkt sieht sich die SPD durch die neue Entwicklung in der Bevölkerung für mehr Schutz gegen Lärm und Verkehrsbelastung.“ Deshalb stelle sie nun erneut die Forderung nach Tempo 30 in der ganzen Gemeinde.

Radfahrwege

Mit der Einführung von E- Bikes, Rollern und vielem mehr müsse hier klar den Bedürfnissen Rechnung getragen werden, so die SPD. Schon seit vielen Jahren habe die SPD Schutzstreifen auf der Hauptstraße beantragt, was leider abgelehnt worden sei.

Auch bei Tempo 30 auf der Hauptstraße müsse der Schutzstreifen kommen. Der Radschnellweg müsse aber trotz beantragter Verkehrsberuhigung an der Wiese entlang geführt werden. Die SPD sieht hier sonst zusätzliches Gefahrenpotenzial in der viel befahrenen Hauptstraße.

Industrieansiedlung Mühlematt

Schon etwa um das Jahr 1990 habe man sich mit der Entwicklung des Gebiets beschäftigt. Damals seien noch Gemeinderäte anderer Fraktionen gegen das Projekt gewesen. „Nun scheint es doch so, dass alle Fraktionen, auch die BVM, die beim Start sich nicht unterstützend zeigte, für die notwendige Realisierung aussprechen“, heißt es in der Mitteilung der SPD. Dies SPD wolle eine verträgliche Nutzung, eine sinnvolle Verkehrserschließung und eine abschnittsweise Erschließung.

Wer die Entwicklung der Industrie verfolge, sehe, wie notwendig dieser Schritt in Maulburg sei, so die SPD. Die Verkehrserschließung sei schon vor den letzten Gemeinderatswahlen ein Thema bei der SPD gewesen, weshalb man Alternativen gesucht und auch gefunden habe.