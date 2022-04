Maulburg Mehr als nur Hasen

Viele Osterartikel in der Wohnung

Zum Sortiment gehören neben vielem anderen Hyazinthengläser, eine kleine Auswahl an alten Büchern („Heut’ besuchen wir Osterhasens!“, „Die Hasenschule“), Steiff-Tiere (Uhu, Seelöwe) und Osterfiguren von Villeroy und Boch.

Der am 5. August 1948 in Heidelberg geborene Günther wuchs in Grenzach-Wyhlen auf und absolvierte nach der Schule eine dreieinhalbjährige Lehre bei Zickenheiner Optik in Lörrach. Dem Traditionsunternehmen hielt er über die Lehrzeit hinaus die Treue. Günther hat die Sammelleidenschaft seiner Eltern fortgeführt. Im Oktober 2011 machte er sein Hobby zum Beruf und richtete in der ehemaligen Markthalle sein Geschäft ein, das nur auf Anfrage geöffnet ist. Weil sein Spitzname „Mikusch“ ist, nannte er es „Mikuschs Antik“. Auch in seiner Wohnung hat er noch viele Artikel mit Osterbezug, für die er keinen Platz in seinen Geschäft in Maulburg hat. „Ich kann mich in Maulburg nicht voluminös erweitern“, sagt der gelernte Augenoptiker.

Früher war Günther auch jeden dritten Sonntag im Monat in Saarlouis. „Aber man musste sonntags dann immer so früh aufstehen, und wenn man älter wird, hat man irgendwann keine Lust mehr, für ein paar Euro ins Saarland zu pendeln“, sagt er. Es ist ihm inzwischen lieber, wenn die Leute zu ihm kommen.

Der 73-Jährige freut sich darüber, dass ein junger Mann aus Schopfheim seine Webseite überarbeitet, auch wenn die jetzige schon einen sehr guten Einblick gewährt in Günthers Sammlung. Die Website kann einen Besuch in „Mikuschs Antik“ ohnehin nicht ersetzen. Näheres zu Mikuschs Antik, Emil-Kuttler-Straße 2 in Maulburg, gibt es im Internet unter www.mikuschs-antik.de.