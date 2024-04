Maulburg: Merkel-Parodistin kommt ins Dorfstübli

Merkel-Parodie

Marianne Schätzle arbeitet als Lehrerin in einer Rehaklinik, ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. In ihrer Freizeit tritt sie mit einem eigenen Programm als Kabarettistin auf. Bekannt wurde die Kabarettistin durch ihre legendäre Merkelimitation. Marianne Schätzle wurde mit dem Kabarettpreis der Schnellertshamer Heugabel ausgezeichnet.

Neues Programm

In ihrem neuen Programm: „Es isch wies es isch “ geht es, ums älter werden, um modernen Zeitgeist und alltäglichen Wahnsinn. Sie geht der Fragen nach, ob Männer, die grillen, wirklich kochen können. Und sie fragt, was geschieht, wenn niemand mehr einen Handwerksberuf erlernt? Wen bestellt man dann, wenn der Wasserhahn tropft? Was soll man nur werden ohne Abitur? Handwerker oder Politiker? Sie rückt die Dinge zurecht. .