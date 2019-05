Maulburg Mit der Stimmabgabe etwas bewegen

Im Dorfstübli hatte sich ein gutes Dutzend Jugendlicher politisch interessiert gezeigt. Verglichen mit dem teilweise recht großen Andrang in den anderen Städten ein paar zu wenig, proportional zur Bevölkerungszahl oder zur Zahl der Wahlberechtigten, aber mehr als akzeptabel, zumal es nach den Organisatoren „nicht um Quantität, sondern um die Qualität der Fragen“ ging.

Vorstellungsrunde

Nach einer Vorstellungsrunde der Kandidierenden, die naturgemäß in der Überzahl waren, ging es dann in die Vollen. Es wurde über die aktuelle Politik in Bund und Land debattiert. Lokal waren generell (zu wenige, dürftige oder gar keine) Angebote für die Jugend in praktisch allen Ortschaften mit Ausnahme vielleicht größerer Städte gefragt. Umweltschutz und Klimawandel, Straßenverkehr, Ausbau der Radwege, ÖPNV, bezahlbarer Wohnraum, Ärztemangel oder auch mehr Mitspracherechte des Nachwuchses vor allem bei weitreichenden Entscheidungen in den Gemeinderäten waren Themen, für die sich der Nachwuchs interessierte.

„Die wissen, was sie wollen“, sagte ein Zaungast beim Luftschnappen vor dem Dorfstübli. Das war sicherlich gut so, denn schließlich bekamen alle mit auf den Weg: „Mit eurer Stimme könnt ihr das, was künftig in Maulburg passiert, mitbestimmen und mitgestalten.“

Nach ganz großen angestrebten Veränderungen sah es nicht einmal aus. Auf die Frage, wie gern sie in Maulburg leben, tendierten auf einer imaginären Zehnerskala praktisch alle in Richtung der Zehn.

Beliebter Wohnort

Das war dann doch ein wenig überraschend. Denn es sei nicht überall im Landkreis so gewesen. In Efringen-Kirchen beispielsweise war das Verhältnis genau umgekehrt, erinnerte sich die Moderatorin an die Antwort auf die gleiche Frage, die sie in der Gemeinde im Markgräflerland gestellt hatte. Die Frage lag nahe, ob der engagierte Einsatz der Jugend-AG neben einem leckeren Abendessen und kühlen Getränken noch etwas anders gebracht hat. Hat sich der Auftritt der Kandidaten zum Endspurt des Wahlkampfs hin rentiert? Zu Beginn wurde die Frage gestellt, wer von den Jugendlichen denn schon wisse, wen er oder sie denn wählen würde. Ein paar fühlten sich an verwandtschaftliche Beziehungen gebunden. Die meisten aber signalisierten ein ganz klares „Nein“. Und am Ende? Von zwölf Unschlüssigen blieben gerade mal vier übrig. Acht Jugendlichen hat die Veranstaltung des Landratsamtes die Entscheidung erleichtert, zwei konnten sich gar vorstellen, selbst kommunalpolitisch aktiv zu werden. Und alle zusammen wurden dann nach Hause entlassen mit dem Appell der Kandidaten, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen und das Privileg zu nutzen, frei und unbeeinflusst wählen zu dürfen.