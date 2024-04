Maulburg: Nahwärme ist fast überall verfügbar

Umfangreiche Baumaßnahme

Die Baumaßnahme ist umfangreich: Sie umfasst die Verlegung von Nahwärmeleitungen, von Trinkwasserleitungen im gesamten Gebiet, die Tieferlegung von Regenwasserleitungen, die Erneuerung von Stromkabel durch den Energiedienst und die Verlegung von Breitbandkabel. Insgesamt 1300 Meter Rohre für Nahwärme und 500 Meter für Hausanschlüsse müssen laut Strübe die Bauarbeiter verlegen. Der Ochsenbach verdolten sie in einem Abschnitt und zwar in der Kupfergasse mit Hochlastrohren.

Überblick der Arbeiten

„400 Meter Beleuchtungskabel wurden verlegt, zehn Lampenfundamente gesetzt, 16 Straßenläufe gemacht und 1100 Meter Randeinfassung gelegt“, listete der Bauingenieur weitere Arbeiten auf. 38 Haushalte erhielten die notwendigen Anschlüsse für Nahwärme, mindestens sechs weitere Anschlüsse sollen in diesem Jahr realisiert werden. Zudem sind sechs alte Bestandsgebäude am Netz. Die Erneuerung der Wasserleitungen ist abgeschlossen, ebenso die Arbeiten am Regenwasserkanalnetz. Der Straßenbau sei bis zu 60 Prozent beendet. Der Abschnitt Neue Straße bis Kupfergasse ist nun fertiggestellt. Im Bau befindet sich noch der Abschnitt Kupfergasse/ Am Platz. Aufgrund der Verlegung der Nahwärmeleitungen mussten Regenwasserleitungen tiefer gelegt werden.