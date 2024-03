Maulburg: Neue Liste bestimmt zwölf Kandidaten für Kommunalwahl

Disput

Einen gewissen Raum nahm ein Disput in der Zuhörerreihe ein: Es ging um das menschliche Klima und das Miteinander im Gemeinderat. Es verdeutlichten sich Unzufriedenheit in der Abwicklung der Arbeit sowie gespannte Verhältnisse. Halter bilanzierte, er könne das Thema „Kommunikation“ ausmachen. Weiter meinte er, für die Leute sei die Hemmschwelle zum Gemeinderat zu groß. Es gelte, einen gemeinsamen Weg zu finden. Wie Meßmer zum Abschluss der Versammlung bekannt gab, will die neue Gruppierung nun unter anderem mit Flyern für sich werben.

„Wir für Maulburg“ hat sich Anfang Februar formiert, organisiert durch Gemeinderat Markus Meßmer (aktuell CDU) und die drei fraktionslosen Mitglieder Stephanie Scarr, Mario Reif sowie Alexander Speck. Man sehe sich als Vertreter einer bürgerlichen Mitte. Themen seien neue Gewerbeflächen, die Energiewende, ein schlüssiges Verkehrskonzept, Lebensraum für Alt und Jung, ein funktionierendes Gemein- und Vereinswesen sowie die Weiterentwicklung als lebenswertes klimabewusstes Dorf, wie es heißt.