Objekte von Walti Huber (vorne) und Bilder von Karola Krumm bilden die Neujahrsausstellung des Maulburger Geschichts- und Kulturverein. Sie ist in der Aula der Wiesentalschule weiter zu sehen (wir berichteten). Nach der gut besuchten Ausstellung zum Jahreswechsel 2019/2020 mit Werken von Bruno Haas konnten in den beiden Folgejahren wegen der Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden. Am heutigen Mittwoch wird parallel zur Ausstellung von 15 bis 16.30 Uhr ein Kunstangebot für Kinder zusammen mit den Künstlern organisiert. Der Eintritt zu den Kinderangeboten und zur Ausstellung ist frei. Beim Konzert von „Jetsam“ am 7. Januar wird mit dem Hut gesammelt. Ansonsten freut sich der Geschichts- und Kulturverein über einen freiwilligen Unkostenbeitrag ins Ausstellungs-Sparschwein. Foto: Ralph Lacher